وفاة عشرينية وإصابة شاب بحادث سير بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:توفيت عشرينية الأربعاء وأصيب آخر في حادث اصطدام مركبة بعمود كهرباء في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز "مدينة الشرق" في الزرقاء، بحسب مديرية الدفاع المدني.

وقالت المديرية ان كوادر دفاع مدني الزرقاء قدمت الإسعافات لأولية اللازمة للمصاب ونقلته وأخلت الوفاة الى مستشفى الزرقاء الحكومي، مشيرا الى ان حالة المصاب العامة حرجة.