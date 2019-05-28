الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن يحقق بفيديو ادعاء مواطن القاء القبض عليه

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان مدير القضاء الشرطي باشر التحقيق فيما ورد في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله احد المواطنين يدعي إلقاء القبض عليه بعد الاتصال به وإخباره بوجود مساعدة مالية له. وأضاف الناطق الإعلامي أنه وعلى ضوء التحقيق سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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