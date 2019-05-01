الرئيسية | جرائم وحوادث شرطي يولّد سيدة أردنية في الشارع

وطنا اليوم-عمان:فوجئت إحدى الدوريات الخارجية العاملة على شارع البتراء في محافظة اربد بتوقف مركبة بالقرب منهم ، وسارع سائقها بطلب المساعدة لإيصال سيدة برفقته إلى المستشفى والتي تبين أنها حامل وفي حالة ولادة، ومما زاد من غرابة الموقف أنه وفور الإبلاغ عن الحالة والتنسيق مع الدفاع المدني للحضور، كانت السيدة في حالة وضع وخروج الجنين، ليسارع مسئول الدورية بالتنسيق مع طواقم الدفاع المدني هاتفيا باجراء عملية الولادة لضمان سلامة الجنين ، وتم نقل السيدة وطفلها بعد ذلك إلى مستشفى بديعة الحكومي بإربد وحالتهما الصحية جيدة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر