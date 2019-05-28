شاهدوا : وزير الصحة يترجل من سيارته ويسعف شابا في الشارع

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر وزير الصحة سعد جابر يترجل من سيارته ويسعف شابا تعرض لحادث أثناء قيادته لدراجته.

وترجل جابر من سيارته، ليقدم الإسعافات الأولية للشاب، حيث أكد أن إصابته ليست خطرة.

وطمأن جابر الشاب المصاب، بأن حاله لا تستدعي المبيت في المستشفى، وأنه سيغادرها بعد تلقي العلاج لإصابته البسيطة.







