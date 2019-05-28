ضبط محتال يستخدم القطع الأثرية المقلدة

وطنا اليوم-عمان: القى العاملون في شعبة الأمن الوقائي القبض على شخص بحوزته سلاح ناري ومجموعة من القطع الأثرية المقلدة استخدمها للاحتيال على الآخرين في العاصمة عمان.

وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي العاصمة حول حيازة شخص من ذوي الاسبقيات في قضايا الاحتيال على مجموعة من القطع الأثرية والدفائن المقلدة والتي يستخدمها في الاحتيال على الآخرين ، حيث بوشرت التحقيقات لإلقاء القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه ومن خلال التحقيق تم تحديد مكان تواجد ذلك الشخص داخل منزله في منطقة الحدادة وسط العاصمة حيث جرت مداهمته وألقي القبض عليه ، وبتفتيش المنزل عثر داخله على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية والتماثيل والدفائن المقلدة والتي لا تحمل أي قيمة تاريخية تستخدم في عمليات الاحتيال ، إضافة لسلاح ناري ( مسدس صوت ) وعدد من الطلقات تعود لنفس السلاح ، والتحقيقات مستمرة .