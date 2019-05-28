 وطنا نيوز -ضبط محتال يستخدم القطع الأثرية المقلدة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
ضبط محتال يستخدم القطع الأثرية المقلدة
التاريخ : 28-05-2019 03:20:38 المشاهدات: 1007

وطنا اليوم-عمان: القى العاملون في شعبة الأمن الوقائي القبض على شخص بحوزته سلاح ناري ومجموعة من القطع الأثرية المقلدة استخدمها للاحتيال على الآخرين في العاصمة عمان.

وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي العاصمة حول حيازة شخص من ذوي الاسبقيات في قضايا الاحتيال على مجموعة من القطع الأثرية والدفائن المقلدة والتي يستخدمها في الاحتيال على الآخرين ، حيث بوشرت التحقيقات لإلقاء القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه ومن خلال التحقيق تم تحديد مكان تواجد ذلك الشخص داخل منزله في منطقة الحدادة وسط العاصمة حيث جرت مداهمته وألقي القبض عليه ، وبتفتيش المنزل عثر داخله على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية والتماثيل والدفائن المقلدة والتي لا تحمل أي قيمة تاريخية تستخدم في عمليات الاحتيال ، إضافة لسلاح ناري ( مسدس صوت ) وعدد من الطلقات تعود لنفس السلاح ، والتحقيقات مستمرة .  


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق