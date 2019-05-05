الرئيسية | جرائم وحوادث ضرب على طبيب استشاري في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أكدت مصادر ان ذوي مريضه اعتدوا بالضرب على طبيب استشاري اول امس السبت داخل عيادته مما ادى الى اصابته بكدمات ورضوض في وجهه نتيجه هذا الاعتداء .

وفي التفاصيل فقد كان الطبيب الاستشاري قد حضر الى المستشفى لاحراء عملية ولاده لاحدى السيدات حيث تمت الامور بكل يسر الا ان ذوي المريضه اشتكوا من تأخر الممرضات اثناء عملية الولاده ما ادى الى تلاسن بالكلام بين ذوي المريضه وبعض موظفي المستشفى الذين حاولوا ضبط انفسهم امام سيل الاتهامات التي قادها ذوي المريضه .



الغريب في الامر ان ذوي المريضه حاولوا اجبار ادارة المستشفى على استخراج شهادة ولاده قبل دفع مبلغ العمليه التي كلفت ٣٥٠ دينار بعد اجراء خصم من الطبيب الاستشاري الا انهم رفضوا دفع المبلغ واصروا على اخذ شهادة الولاده التي لا تعطى بالاساس الا بعد سداد قيمة فاتورة المستشفى .

تطورت القضيه بعد ذلك حيث ذهب ثلاثه من ذوي المريضه الى عيادة الطبيب الاستشاري وقاموا بتحطيم مكتبه وضربه في وجهه محملينه مسؤولية رفض المستشفى اعطاءهم شهادة الولاده وعبثا حاول الطبيب الاستشاري افهامهم ان القضيه اداريه ولا علاقة له فيها الا انهم اصروا على الاعتداء عليه .

بعد حادثه الاعتداء من قبل الاشخاص الثلاث تم تقديم شكوى رسميه لدى الجهات الامنيه في الزرقاء التي ما زالت تبحث عن المتسبب الرئيس في حادثه الاعتداء على الطبيب من اجل القاء القبض عليه وايداعه للقضاء .

جهود كثيره دخلت على خط الصلح الا انها لم تنجح بسبب اصرار ادارة المستشفى والطبيب الاستشاري على ان يقوم الشخص المعتدي بتسليم نفسه للجهات الامنيه معتبرين ان هذا الاعتداء هو اعتداء على مهنة الطب .

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