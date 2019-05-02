 وطنا نيوز -ضبط مطلوب مصنف خطير على جريمة قتل بالشونة
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ضبط مطلوب مصنف خطير على جريمة قتل بالشونة
التاريخ : 28-05-2019 09:39:20 المشاهدات: 1231

وطنا اليوم-عمان:ألقت قوة أمنية مشتركة من مديرية الامن العام والمديرية العامة لقوات الدرك القبض على مطلوب مصنف بالخطير والمسلح ومطلوب على خلفية جريمة قتل في منطقة الشونة الجنوبية بعد مداهمة مخبأ اعده واخرون لممارسة نشاطهم الجرمي.

 وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الإمن العام، في بيان ، إن القوة الأمنية المشتركة نفذت فجر الثلاثاء، مداهمة لمخبأ قام أحد المطلوبين والمصنف بالخطير ومطلوب على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها أحد المواطنين بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٥ في منطقة الشونة الجنوبية بإعداده وآخرون للإختباء به وممارسة نشاطهم الجرمي.

 وأضاف الناطق الإعلامي أن القوة الأمنية تمكنت خلال المداهمه من إلقاء القبض على ذلك المطلوب وثلاثة أشخاص آخرين من المطلوبين وذوي الاسبقيات الذين كانوا يرافقونه، كما وضبط بحوزتهم سلاحيين ناريين أوتوماتيكيين ومسدس وبوشرت التحقيقات .


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