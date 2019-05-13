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مواطن يهدد بالانتحار عبر البث المباشر في اربد
وطنا اليوم-عمان:هدد مواطن أردني بالانتحار من خلال مقطع فيديو عبر البث المباشر بموقع فيسبوك مطالبا الحكومة بتوفير فرصة عمل له في القطاع الحكومي .
وحسب الفيديو الذي تداوله ناشطون، صعد الشاب إلى منطقة مرتفعة في محافظة ”إربد“ شمال الاردن ، وهدد بإلقاء نفسه بحال لم تقم الحكومة بتأمينه بفرصة عمل .
وخلال مقطع الفيديو الذي وثقه عبر البث المباشر، طالب الشاب بإزالة التعميم الأمني عنه ليتسنى له الحصول على فرصة عمل ووظيفة، حيث سارعت قوات الأمن ووجهاء من المنطقة بالحضور إلى المكان، ونجحوا فعلًا بإقناعه بالعدول عن الانتحار، كما ووعدوه بحل مشكلته في أقرب وقت.
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