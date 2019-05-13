مواطن يهدد بالانتحار عبر البث المباشر في اربد

وطنا اليوم-عمان:هدد مواطن أردني بالانتحار من خلال مقطع فيديو عبر البث المباشر بموقع فيسبوك مطالبا الحكومة بتوفير فرصة عمل له في القطاع الحكومي .

وحسب الفيديو الذي تداوله ناشطون، صعد الشاب إلى منطقة مرتفعة في محافظة ”إربد“ شمال الاردن ، وهدد بإلقاء نفسه بحال لم تقم الحكومة بتأمينه بفرصة عمل .