وفاة فتاتين باصطدام مركبة بعامود كهرباء في الطفيلة

وطنا اليوم-عمان:توفيت عصر الاثنين، فتاتين متأثرتين باصابتيهما اثر اصطدام مركبة بعامود كهرباء في الطفيلة.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الطفيلة تعاملت عصر اليوم مع حادث تدهور مركبة واصطدامها بعامود كهرباء بمنطقة القادسية / مثلث ضانا , حيث نتج عن الحادث وفاة فتاتين اثر تعرضهما لإصابات بالغة في مختلف إنحاء الجسم .

وأضافت ادارة الاعلام بان كوادر الدفاع المدني عملت على معالجة الحادث ونقل وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى الأمير زيد العسكري .