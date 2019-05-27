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تحذير لسالكي اتوستراد عمان / الزرقاء
وطنا اليوم-عمان:دعت ادارة السير السائقين السالكين لطريق اتوستراد عمان _ الزرقاء ، ظهر الاثنين ، لتوخى الحيطة والحذر بسبب سريب زيوت على الشارع العام بطول ٢٠٠ متر (بشكل متقطع) اسفل جسر ماركا باتجاه الزرقاء.
وحذرت ادارة السير من خطر إنزلاق المركبات، مشيرة الى انه تم تحويل السير ما قبل جسر ماركا، باتجاه اعلى الجسر، فيما تولت مجموعات السير بالموقع، والعمل جاري على وضع الرمال، واجراء اللازم.
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