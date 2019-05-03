الرئيسية | جرائم وحوادث شتم رئيس ديوان الخدمة ووزارء على الفيسبوك

وطنا اليوم-عمان:قررت محكمة صلح جزاء عمان انزال عقوبة الحبس بحق مواطن، لمدة ثلاثة شهور، بعد ان قام بشتم رئيس ديوان الخدمة المدنية ووزراء عبر فيسبوك. ووفق قرار المحكمة فان المشتكى عليه كان نشر على فيسبوك صورة لمؤتمر صحفي يجمع رئيس ديوان الخدة المدنية مع مجموعة من الوزراء ،وقام من خلال التعليقات بالسب على رئيس ديوان الخدمة والوزراء . وقدم مدير الشؤون القانون لديوان الخدمة المدنية شكوى ضده موضوعها الشتم والذم والتحقير، خلافا لقانون العقوبات وبدلالة المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية وتهمة ذم موظف رسمي . وجرمت المحكمة المواطن بالتهمتين، وقررت حبسه ثلاثة أشهر مع غرامة قدرها 100 دينار .

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