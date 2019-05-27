الرئيسية | جرائم وحوادث صقر للبيع بقيمة 20 دينار في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:في حادثة جديدة لم يسمع بها الشارع الاردني من قبل ، القى العاملون في شرطة البيئة على مواطن اربعيني عرض " صقر " للبيع عبر السوق المفتوح بقيمة 20 دينار.

وفي التفاصيل؛ فان شخص اربعيني عثر على " صقر " صغير الحجم في منطقة السخنة بمحافظة الزرقاء ، وعرضه للبيع عبر السوق المفتوح بسبب حاجته للمال.



ووفق مصدر؛ ان احد مرتبات شرطة البيئة تواصل مع صاحب الاعلان ، وعرض عليه شراء الصقر وتحديد موعد لذلك ، وبعد الاتفاق على المكان ، تبين ان كمين اعدته شرطة البيئة للمواطن الاربعيني ، من خلال مركبتين عائدتين لها والقاء القبض عليه مباشرة.

ولفت المصدر ، انه تم اقتياد الاربعيني الى المركز الامني ، وتحويله للمدعي العام سمير الرواشدة ، الذي اخلى سبيله مباشرة ، وتحويل القضية الى قاضي الصلح.

وختم المصدر ؛ ان اعترافات الاربعيني امام شرطة البيئة تضمنت ان وضعه المادي صعب للغاية ، وهو ما دفعه لعرض الصقر للبيع ، ولا يعلم ان نشره لمثل هذا الاعلان مخالف للقانون .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر