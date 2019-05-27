صقر للبيع بقيمة 20 دينار في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:في حادثة جديدة لم يسمع بها الشارع الاردني من قبل ، القى العاملون في شرطة البيئة على مواطن اربعيني عرض " صقر " للبيع عبر السوق المفتوح بقيمة 20 دينار.
وفي التفاصيل؛ فان شخص اربعيني عثر على " صقر " صغير الحجم في منطقة السخنة بمحافظة الزرقاء ، وعرضه للبيع عبر السوق المفتوح بسبب حاجته للمال.
ووفق مصدر؛ ان احد مرتبات شرطة البيئة تواصل مع صاحب الاعلان ، وعرض عليه شراء الصقر وتحديد موعد لذلك ، وبعد الاتفاق على المكان ، تبين ان كمين اعدته شرطة البيئة للمواطن الاربعيني ، من خلال مركبتين عائدتين لها والقاء القبض عليه مباشرة.
ولفت المصدر ، انه تم اقتياد الاربعيني الى المركز الامني ، وتحويله للمدعي العام سمير الرواشدة ، الذي اخلى سبيله مباشرة ، وتحويل القضية الى قاضي الصلح.
وختم المصدر ؛ ان اعترافات الاربعيني امام شرطة البيئة تضمنت ان وضعه المادي صعب للغاية ، وهو ما دفعه لعرض الصقر للبيع ، ولا يعلم ان نشره لمثل هذا الاعلان مخالف للقانون .