الاردن : 571 وفاة بحوادث سير في 2018

وطنا اليوم-عمان:قالت مديرية الامن العام ان العام الماضي 2018 شهد 571 وفاة بسبب حوادث السير.

واضافت قامت مديرية الآمن العام / ممثلة بالإدارات المرورية في تقريرها السنوي ان 7% منن حوادث السير العام 2018 نتج عنها اما اصابات او وفيات.

واوضحت ان عدد حوادث الإصابات البشــرية (10431)حادثاً، أدت إلى وقــوع (571)وفاة، و(16203)جريح، وبكلفـــة مالية تقدر بـ (313)مليون دينار أردني.

واشار التقرير الى ان بلغ عدد ســـكان المملكة (10,309)مليــون نسمة وعدد المركبات المسجلة (1637981)مركبة.

وبمقارنة وضع السلامة المرورية في الأردن مع بقية دول العالم قال التقرير أن الأردن يحتل موقعاً متوسطاً.

وقالت المديرية ان الإجراءات والجهود المبذولة من قبلها ساهمت في تحسين مستوى السلامة المرورية في المملكة، وأثمرت في انخفاض أعداد الجرحى والوفيات الناتجة جراء الحوادث المرورية للعام (2018) مقارنة مع عام (2017): حيث انخفض عدد الوفيات بنسبة (16.6%)، فيما تراجعت أعداد الجرحى بنسبة (0.3%)، وانخفضت أيضا حوادث الدهس بنسبة (3.2)%.

وبحسب الإحصائيات تعد فئة الشباب اكثر الفئات العمرية تضررا بحوادث السير، فحوالي (45)% من مجموع المصابين سواء جرحى او وفيات كانوا شباباً، و(52)% من السائقين المشتركين بحوادث مرورية نتج عنها اصابات كانت أعمارهم تتراوح مابين (21-38)عاماً