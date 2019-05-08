مقتل خمسيني رميا بالرصاص في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:عثرت الأجهزة الأمنية في الزرقاء صباح الاثنين على جثة خمسيني مصاب بعيارات نارية في منطقة القنية على طريق الزرقاء جرش.

وقال مصدر أمني بأن بلاغا ورد الى مديرية شرطة الزرقاء فجر الاثنين عن اختفاء خمسيني بعد ساعة الافطار .

واضاف المصدر بأن الخمسيني اتجه الى منطقة صروت لمقابلة احد الاشخاص لاستلام مبلغ مالي يقدر بعشرة الاف دينار بدل شيكات كانت بحوزتة بحسب ادعاء الاهل .

وبين المصدر بأن احد فرق شرطة الزرقاء عثرت على الجثة في منطقة القنية ملقاة بجانب شجرة وتعرضها لعيارين ناريين الاول في الرأس والاخر في الصدر .

ولفت المصدر انه تم فتح تحقيق في الحادثة واستدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام مشيرا الى العثور على اداة الجريمة (المسدس) ملقى بجانب الجثة