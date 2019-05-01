ضبط متسول متقاعد بـ 360 دينارًا شهريًا ويملك سيارتين

وطنا اليوم-عمان: كشفت وثائق ضبط متسول متقاعد يمتلك سيارتين من نوع كياموتورز ويتقاضى راتبا تقاعديا من مؤسسة حكومية بمعدل يتجاوز الـ 360 دينارا شهريا.

وقال مدير ادارة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر الكلوب في تصريح انه تم ضبط المتسول يتنقل في انحاء العاصمة ويطلب المال من الناس، مضيفا انه وفي المتابعة والاستعلام تبين ان المتسول يملك سيارتين كياموترز احداهما من فئة الشحن والاخرى نقل مشترك.

ولفت الكلوب الى تزايد اعداد المتسولين خصوصا في الشهر الكريم، مشيرا الى ان الادارة تقوم بضبط المتسولين اثناء قيامهم بالتسول من خلال حملات مكثفة ومستمرة بالتعاون والتشارك مع مديرية الامن العام من اجل حماية الكوادر من اي خطر يتعرضون له خلال عمليات ضبط المتسولين، خصوصا ان البعض منهم يحمل اسلحة بيضاء.

وشدد الكلوب على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين للحد من هذه الظاهرة بحيث يلعب المواطن الدور الاكبر في التقليل من نسب المتسولين المنتشرين في المملكة من خلال الامتناع عن تقديم المال لهم ومساعدة الادارة للتصدي لهذه الظاهرة ومنع انتشارها في المملكة من خلال عدم التعاطي مع المتسولين.واشار الى ضرورة تكاتف الجهود المبذولة للحد من هذه الافة التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.