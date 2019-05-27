ضبط عدد من المتسكعين بحملة أمنية في مادبا

وطنا اليوم-عمان:ضبطت حملة أمنية واسعه نفذت الليلة بإسناد من مديرية شرطة مادبا وفريق الرد السريع وقوات الدرك وسير مادبا بحضور مساعد محافظ مادبا لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور راكان العدوان ورئيس الغرفة التجارية حسام عودة .

حيث تم ضبط عدد من المتسكعين ومن يعكرون صفو المواطنين.

وقال العدوان ان الحملة مستمرة من الليلة ولغاية ليلة عيد الفطر السعيد ليث روح الطمأنينة لدى المواطنين وضبط المخالفين للحياة العامة وممن يثيرون المشاكل وخاصة في الأسواق التجارية .

وأضاف العدوان ان الحملة الهدف منها إعادة الهدؤ السوق التجاري وفرض هيبة الدولة بالقانون والتوثيق الإداري لمن يقوم باي من المخالفات التي تعمل على إثارة المشاكل او خدش الحياء ألعام للمارة المتسوقين في أيام وليالي الشهر الفضيل .

من جانبه ابدى رئيس الغرفة التجارية حسام عودة عن ارتياحه لهذه الحملات التي من شأنها ا احلى التجار والعمل على ازالة التشوهات وإبعاد المستمعين عن أبواب المحلات التجارية ومنع السيستم في المركبات والصوت العالي فيها .

وأضاف أن هناك ارتياح عام من التجار لتنفيذ هذه الحملات الأمنية من قبل الاجهزة الإدارية ممثلة بالمحافظة ومديرية الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة في محافظة مادبا .