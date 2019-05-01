الاعتداء على بطل المملكة لرفع الاثقال

وطنا اليوم-عمان:تعرض بطل المملكة لرفع الاثقال محمد زاهر ابو عرار وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة لاعتداء من قبل مجهولين على طريق الحزام

وفي التفاصيل قام الشبان المجهولين بالتضييق عليه اثناء قيادته لمركبته الخاصة وهي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.