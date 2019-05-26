تحويل جثة طفلة في البترا للطب الشرعي

وطنا اليوم-عمان:قرر مدعي عام البترا بلال الملكاوي تحويل جثة طفلة (5 سنوات) إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وذلك بعد اتهام ذويها بحدوث خطأ طبي من قبل الأطباء في مسشفى الملكة رانيا العبداالله.

وكان ذوو الطفلة قد اعتدوا على قسم الطوارئ ومدخل المستشفى كرد فعل على وفاة ابنتهم، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة تمثلت بتكسير زجاج وجهاز كمبيوتر وبعض الألواح الخشبية، فيما لم يصب الكادر الطبي بأي أذى.

وأتى الاعتداء على المسشفى نتيجة اتهام ذوي الطفلة بوجود سوء تشخيص أدى إلى خطأ طبي ما تسبب بوفاة الفتاة، فيما استبعد مصدر طبي ذلك مؤكدا أن نتيجة الطب الشرعي هي من ستحدد الأسباب التي أدت لوفاة الطفلة.