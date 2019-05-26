4 إصابات واشتعال مركبة سارت عكس السير في القسطل

وطنا اليوم-عمان:أدى مسير مركبة عكس اتجاه السير إلى اصابة 4 اشخاص بجروح ورضوض بالجسم، بسبب اصطدامها مع مركبة أخرى واشتعالها.

وفي التفاصيل قالت مديرية الدفاع المدني إن سائق مركبة ارتكب خطأ المسير بعكس اتجاه المسير لشارع مفصول في منطقة القسطل ضمن اختصاص مديرية شرطة الباديه الوسطى/الجيزة حيث اصطدمت مركبتين، ثم اشتعلت احداهما بالكامل، مما ادى الى امتداد الحريق الى عدد من الاشجار لمزرعة احد الاشخاص بجانب الطريق.

واضافت :" أنه نتج عن الحادث اصابة 4 اشخاص، ثلاثة منها بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم وإصابة واحدة بحروق بسيطة في الجسم".

وأشارت إلى أن كوادر الدفاع المدني عملت على إخماد حريق المركبة والأشجار ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النديم الحكومي، وحالة ثلاثة من المصابين متوسطة، وواحدة بالغة .