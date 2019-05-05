أهل طفلة متوفية يقومون بتحطيم طوارئ مستشفى الملكة رانيا

وطنا اليوم-عمان: أقدم مجموعة من ذوي " طفلة " توفيت في مستشفى الملكة رانيا في وادي موسى ، صباح اليوم الأحد، على تكسير وتحطيم أبواب وبعض الواجهات الزجاجية للمستشفى وذلك بعد اعلامهم بوفاة ابنتهم ، مما استدعى تدخل رجال الأمن وفق شهود عيان.

وفي التفاصيل الخبر قال شهود عيان ان الطفلة توفيت داخل المستشفى ، وفور إعلان الأطباء الخبر قام ذوي المريضة قاموا بتكسير الأبواب وسادت حالة من الهلع بين المرضى والمراجعين حتى تدخل الأمن العام وقام بالسيطرة علىهم .