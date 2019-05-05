 وطنا نيوز -وفاة ثانية بحادث تدهور في المفرق
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وفاة ثانية بحادث تدهور في المفرق
التاريخ : 26-05-2019 02:13:39 المشاهدات: 1757

وطنا اليوم-عمان:صرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بأن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت ظهر اليوم مع حادث تدهور باص صغير واصطدامه بعمود كهرباء بمنطقة ام جمال , نتج عنه وفاة شخص نتيجة تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وإصابة 6 آخرين بجروح ورضوض مختلفة بالجسم .

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء المتوفى إلى مستشفى الملك طلال العسكري ومستشفى البادية الحكومي , وحالة المصابين العامة متوسطة .

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة رحاب، نتج عن الحادث وفاة شخص اثر تعرضه لإصابات بالغة في الجسم وإصابة ثلاثة آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.


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