 وطنا نيوز -وفاة و3 اصابات في حادث تصادم في محافظة المفرق
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وفاة و3 اصابات في حادث تصادم في محافظة المفرق
التاريخ : 26-05-2019 12:52:58 المشاهدات: 1032

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص واصيب 3 آخرون الأحد، اثر حادث تصادم بين مركبتين في منطقة رحاب بمحافظة المفرق.

وقال الدفاع المدني إن المتوفى تعرض لإصابات بالغة في الجسم، اثر الحادث أدت لوفاته فيما اصيب 3 آخرون بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث تم إخلاء المتوفى إلى مستشفى المفرق الحكومي، ونقل المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ، وحالة المصابين العامة ما بين البالغة والمتوسطة .


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