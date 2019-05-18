وفاة و3 اصابات في حادث تصادم في محافظة المفرق

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص واصيب 3 آخرون الأحد، اثر حادث تصادم بين مركبتين في منطقة رحاب بمحافظة المفرق.

وقال الدفاع المدني إن المتوفى تعرض لإصابات بالغة في الجسم، اثر الحادث أدت لوفاته فيما اصيب 3 آخرون بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث تم إخلاء المتوفى إلى مستشفى المفرق الحكومي، ونقل المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ، وحالة المصابين العامة ما بين البالغة والمتوسطة .