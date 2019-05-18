 وطنا نيوز -المحكمة تصدر قرارها على شاب أطال اللسان على الملك
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المحكمة تصدر قرارها على شاب أطال اللسان على الملك
التاريخ : 26-05-2019 11:08:53 المشاهدات: 2244

وطنا اليوم-عمان: قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس شاب لمدة عامين بعد تجريمه بجرم اطالة اللسان، عندما نشر عبارات مسيئة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويأتي قرار المحكمة بعد اعتراف المتهم بأفعاله وقيامه بنشر عباراة مسيئة عن جلالة الملك عبدالله أكثر من مرة في شهر شباط الماضي.
واستندت المحكمة في حكمها لنص المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونية ونص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات.
واوضح القرار ان المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونية تنص على ان (كل من ارتكب اي جريمة معاقب عليها بموجب اي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلومانية او اي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع ).
واضاف القرار ان المادة ١٩٥ من قانون العقوبات نصت على ان (يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ثبت جرأته باطالة اللسان على جلالة الملك ) مشيرًا القرار انه ثبت جرأة المتهم على اطالة اللسان على الملك.
وذكرت المحكمة ان افعال المتهم تمثل كافة اركان وعناصر جرم اطالة اللسان .
يذكر أن القرار قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف.

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