مستشفى يترك قطعة شاش عاماَ كاملاَ داخل احشاء مريضة

وطنا اليوم-عمان: لم يكن يدر بخلد مواطن أن زوجته التي وضعت مولودها قبل نحو عام لا تزال تحمل في أحشائها شاشًا طبيًّا بطول أمتار.

وفي التفاصيل فقد أكد المواطن "أ، ش " إن زوجته وضعت مولودها عبر عملية طبيعية في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة اربد بتاريخ 5/4/2018 ، وذلك تحت إشراف طبيبة النسائية والتوليد " ك،ع " والتي أشرفت ايضاً على متابعة حمل زوجتي منذ بدايته .

وما أن انتهت الطبيبة من إجراء العملية ، حتى طلبت مني إحضار " وحدتي دم " وذلك لوضعهما لزوجتي التي نزفت كثيراً إثناء الولادة على حد قول الطبيبة ، وفعلاً قمت باحضار ما تم طلبه . الا إنني انصدمت مرة اخرى عندما طلبت الطبيبة ايضاً وحدتي دم دون ان تضعني بصورة الوضع الصحي لزوجتي .

وامام غياب المعلومة ، ومحاولة التستر على الوضع الصحي لزوجتي ، تفأجئت بحضور زوج الطبيبة المشرفة على حالة زوجتي وهو " مدير احدى المستشفيات الحكومية" إلى جانب طاقم تمريضي وسيارة إسعاف ، حيث تم نقل زوجتي التي كانت بحالة غيبوبة إلى المستشفى الحكومي وذلك لإجراء عملية مستعجلة تتطلبها حالة زوجتي على الفور .

حيث تم التوقيع على العملية من قبلي في سبيل إنقاذ زوجتي ، وفعلا تم إجراء العملية وبعد 5 أيام تم إخراجها ، وما ان مضى حوالي 7 ايام حتى ظهرت الآلام المستمرة التي صاحبتها وأصبحت تعاني من قيء مستمر، وآلام في المعدة، وفقدان للشهية إلى ان خسرت حوالي 35 كيلو من وزنها خلال عام واحد .

وأضاف: «توجهت بزوجتي إلى العديد من العيادات الطبية أملاً في إنهاء معاناتها المستمرة من هذه الآلام، وذهبت قبل عدة أيام إلى أحد الأطباء، حيث أخبره الطبيب أنه يوجد جسم غريب في أحشاء المريضة ملتف على الأمعاء ، طالبا مني التوجه إلى احد أطباء الجراحة لمزيد من الكشف ، وفعلا تم الذهاب للطبيب الذي تبين .بعد إجراء الفحوصات الأولية والأشعة وجود قطعة شاش كبيرة، تم نشيانها إثناء إجراء العملية لها في احد المستشفيات الحكومية ، وتعفنت بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه جرى استخراج الشاش عبر عملية جراحية، ولا تزال المريضة في المستشفى ريثما تتماثل للشفاء.