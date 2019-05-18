الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على مواطن إنتقد بمنشور سوء النظافة بمستشفى حكومي

وطنا اليوم-عمان:القي القبض على مواطن، قام بزيارة احد اقاربه الذي يتماثل للشفاء في مستشفى الامير زيد، وخلال الزيارة شاهد تردي خدمات النظافة داخل غرف المرضى والممرات، الامر الذي دفعه الى انتقاد هذا الوضع على منصات التواصل الاجتماعي” الفيس بوك”.

واضاف المواطن تفاجأة واثناء زيارته لمريضه وبعد انتقاده لتردي النظافة، بمحاصرته من قبل مجموعة اشخاص عرّفوا عن انفسهم بأنهم من مرتبات الامن في المستشفى، حيث قاموا بتحويله مكبلاً الى الى محافظة الكرك بعد منتصف الليل، و لكون الطفيلة لا يوجد فيها محققين لمثل هذه القضايا ، وبعد تدخلات من نواب في الطفيلة افضت الى اطلاق سبيله. وقال الشاب العشريني، انه اعتقد نفسه مجرماً ، ويجب التعامل معه بحذر، او انه ينتمي الى احدى التنظيمات الارهابية، نظرا لطريقة اعتقاله وتحويله من محافظة الى اخرى دون سبب مقنع، الأمر الذي حرمه من تناول وجبة سحور اليوم السبت وبعض الادوية الطبية التي يحتاجها. يشار الى أن مستشفى الامير زيد بن الحسين التابع للخدمات الطبية الملكية يقوم على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعسكريين على حدٍ سواء ، مما يحق للمواطن المدني انتقاده جراء تردي خدماته وقلة اطباء الاختصاص فيه.

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