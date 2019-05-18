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القبض على مواطن إنتقد بمنشور سوء النظافة بمستشفى حكومي
وطنا اليوم-عمان:القي القبض على مواطن، قام بزيارة احد اقاربه الذي يتماثل للشفاء في مستشفى الامير زيد، وخلال الزيارة شاهد تردي خدمات النظافة داخل غرف المرضى والممرات، الامر الذي دفعه الى انتقاد هذا الوضع على منصات التواصل الاجتماعي” الفيس بوك”.
وقال الشاب العشريني، انه اعتقد نفسه مجرماً ، ويجب التعامل معه بحذر، او انه ينتمي الى احدى التنظيمات الارهابية، نظرا لطريقة اعتقاله وتحويله من محافظة الى اخرى دون سبب مقنع، الأمر الذي حرمه من تناول وجبة سحور اليوم السبت وبعض الادوية الطبية التي يحتاجها.
يشار الى أن مستشفى الامير زيد بن الحسين التابع للخدمات الطبية الملكية يقوم على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعسكريين على حدٍ سواء ، مما يحق للمواطن المدني انتقاده جراء تردي خدماته وقلة اطباء الاختصاص فيه.
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