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حريق يلتهم 800 دونم في بيرين بمحافظة الزرقاء
وطنا اليوم-عمان:ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء وبالتعاون مع بلدية بيرين و مديرية أشغال بيرين أخمدت حريق شب في أعشاب جافة وأشجار حرجية وأشجار مثمرة بلغت مساحته حوالي (800) دونم في منطقة بيرين .
وأضافت إدارة الإعلام أنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمواقع المجاورة دون وقوع أية إصابات بالأرواح .
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