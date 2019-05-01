 وطنا نيوز -حريق يلتهم 800 دونم في بيرين بمحافظة الزرقاء
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
حريق يلتهم 800 دونم في بيرين بمحافظة الزرقاء
التاريخ : 24-05-2019 08:03:16 المشاهدات: 1194

وطنا اليوم-عمان:ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء وبالتعاون مع بلدية بيرين و مديرية أشغال بيرين أخمدت حريق شب في أعشاب جافة وأشجار حرجية وأشجار مثمرة بلغت مساحته حوالي (800) دونم في منطقة بيرين . 
وأضافت إدارة الإعلام أنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمواقع المجاورة دون وقوع أية إصابات بالأرواح .

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق