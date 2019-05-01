حريق يلتهم 800 دونم في بيرين بمحافظة الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء وبالتعاون مع بلدية بيرين و مديرية أشغال بيرين أخمدت حريق شب في أعشاب جافة وأشجار حرجية وأشجار مثمرة بلغت مساحته حوالي (800) دونم في منطقة بيرين .



وأضافت إدارة الإعلام أنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمواقع المجاورة دون وقوع أية إصابات بالأرواح .