وفاتان و3 إصابات بحادث تدهور في جرش

وطنا اليوم-عمان:توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، الجمعة، نتيجة حادث تدهور مركبة بمنطقة مثلث الكته باتجاه ساكب بمحافظة جرش.

وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش تعاملت اليوم مع حادث تدهور مركبة بمنطقة مثلث الكته باتجاه ساكب نتج عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .

وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى جرش الحكومي ، حيث وصفت حالة المصابين العامة بين المتوسطة والبالغة .