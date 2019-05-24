 وطنا نيوز -وفاتان و3 إصابات بحادث تدهور في جرش
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
وفاتان و3 إصابات بحادث تدهور في جرش
التاريخ : 24-05-2019 07:58:35 المشاهدات: 1196

وطنا اليوم-عمان:توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، الجمعة، نتيجة حادث تدهور مركبة بمنطقة مثلث الكته باتجاه ساكب بمحافظة جرش.

وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش  تعاملت اليوم مع حادث تدهور مركبة بمنطقة مثلث الكته باتجاه ساكب  نتج عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .

وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإخلاء الوفاتين  إلى مستشفى جرش الحكومي ، حيث وصفت حالة المصابين العامة بين المتوسطة والبالغة .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق