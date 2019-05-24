 وطنا نيوز -مصدر أمني : مخالفة المركبة الغير الموجودة .. صحيحة !
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مصدر أمني : مخالفة المركبة الغير الموجودة .. صحيحة !
التاريخ : 24-05-2019 03:39:53 المشاهدات: 1640

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر أمني في إدارة السير المركزية رداً على ما تم نشره حول وجود مخالفة على السيارة التي تم بيعها قطع بعد قصها في عام 2013 ، و التي تحمل الرقم ٦٣٢٩٣-١٥ نوع مرسيدس ، هي مخالفة صحيحة .
وأضاف المصدر " انه وعلى ضوء نشر الخبر وتداوله ، قام إدارة السير المركزية بمتابعة الشكوى ، حيث تبين أن صاحب المركبة قد قام فعلياً بإعادة تصدير المركبة ، الا انه لم يحتفظ بالرقم ، ولم يقوم بالعمل على تحديث بياناته لدى إدارة السير .
وعلى ضوء شطب المركبة كــ " جسم " تم نقل رقم المركبة الى مركبة أخرى من نوع آخر وتعود مكليتها لشخص آخر وهي عامله حتى يومنا هذا ، مبيناً ان تلقي الشخص لرسالة او اشعار بوجود مخالفة على المركبة صحيح كونه لم يقوم بتحديث بياناته وشطب رقم هاتف عن بيانات مركبته القديمة .
مؤكداً ان ادارة السير المركزية قامت بتخصيص أرقام ساخنة وإنشاء مكاتب للشكاوي لاستقبال أي ملحوظة او شكوى ، حيث نقوم بمتابعة كافة الشكاوي الواردة من المواطنين والتي تحتاج الى متابعة بالتنسيق مع كافة مكاتب السير وتزويد صاحب الشكوى بالإجابة . 

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