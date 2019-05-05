 وطنا نيوز -20 يومًا على اختفاء الفتاة دنيا عوض .. وعائلتها تناشد الأردنيين
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20 يومًا على اختفاء الفتاة دنيا عوض .. وعائلتها تناشد الأردنيين
التاريخ : 24-05-2019 02:16:52 المشاهدات: 2519

وطنا اليوم-عمان:مضى نحو 20 يومًا على اختفاء الفتاة دنيا عوض البالغة من العمر 18، فيما تواصل عائلتها مناشدة الأردنيين، من أجل البحث عنها وإبلاغ الأمن حال رؤيتها. 

واختفت آثار الفتاة قبل يوم واحد من شهر رمضان المبارك، ولم تعد لمنزلها لغاية الآن. 

وقالت عائلة الفتاة ، إن ابنتهم خرجت من العائلة ولم تعد منذ ظهر يوم الأحد الموافق 5-5-2019، وتقطن بمنطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمّان.

وأبلغت العائلة، المركز الأمني بمنطقة النصر منذ ذلك الحين وإلى الآن لم تبلغ بأي جديد، وأشارت إلى الفتاة تعاني من حالة اكتئاب حاد إثر خلافات مع عائلتها.

وقالت إنها تلقت عشرات الإتصالات من مواطنين طوال الأيام الماضية، يفيد خلالها المتصلون برؤيتها أو الاشتباه بها، وعندما يتم إبلاغ الأمن يتم التحقق من ذلك مباشرة لكن دون جدوى.

وتلتمس العائلة من كل من لديه معلومة عن مكان تواجدها تقديمها فورا لمركز أمن النصر أو حماية الأسرة أو الاتصال على الرقم التالي 0797916736.


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