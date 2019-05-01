الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على متسولين ارتدوا زي عمال الوطن

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي العاصمة حول ثلاثة أشخاص يقومون بالتسول وهم يرتدون زي موظفي أمانة عمان ( عمال الوطن ) في منطقة ضاحية الرشيد شمال العاصمة ، حيث تحركت إحدى الدوريات العاملة بالقرب من مكان تواجدهم وألقي القبض عليهم وبحوزتهم مبالغ مالية، وبالتحقيق معهم تبين أنهم ليسوا موظفين بالأمانة ويرتدون تلك الملابس لغايات التسول وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

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