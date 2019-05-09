الرئيسية | جرائم وحوادث وفاتان و3 إصابات بحادث تدهور على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:توفي شخصان واصيب 3 أخرين، الخميس، اثر حادث تدهور باص صغير على الطريق الصحراوي. ادارة الاعلام في المديرية العامة للدفاع المدني قالت إن كوادر الاسعاف والانقاذ في مديرية دفاع مدني معان عملت على نقل الاصابات والتي وصفت حالتم بالبليغة واخلاء الجثث الى مستشفى معان الحكومي. وذكرت ادارة السير انه قد تم تشكيل لجنه لجنة تحقيق مروري للوقوف على اسباب الحادث.

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