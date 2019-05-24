الرئيسية | جرائم وحوادث مشاجرة عشائرية بالاسلحة النارية تسفر عن ثلاث اصابات في المزار الجنوبي

وطنا نيوز/ الكرك/ميمون المجالي أصيب ثلاثة اشخاص اثنان منهم بحالة سيئة اثر مشاجرة مسلحة اندلعت بين عشيرتين في منطقة المطل المزار الجنوبي/ بالكرك وفق ما نقل مصدر أمني واكد ذات المصدر ان الأمن يطوق المنطقة بالكامل بعد ان شهدت المشاجرة اطلاق للأعيرة النارية الحية فيما تم نقل المصابين لمستشفى الكرك الحكومي

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