الرئيسية | جرائم وحوادث توقيف محامي اسبوعا واحدا في الجويده بتهمة إطالة اللسان

وطنا اليوم-عمان:أصدر مدعي عام عمان قرارا الخميس بتوقيف المحامي فراس الروسان اسبوعا واحدا في مركز اصلاح وتاهيل جويده على خلفية قضية منشورات طالت رموز الدوله الاردنية . ووجه المدعي العام تهمة اطالة اللسان للروسان خلافا لاحكام المادة ١٩٥ من قانون العقوبات . وكانت وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام قد تابعت منشورات نشرها الروسان على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي طالت رموز الدولة الاردنية وعلى اثر ذلك جرى القاء القبض عليه .

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