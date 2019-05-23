الأمن ينفي تهديد احد كوادره لمعلمين

وطنا اليوم-عمان:نفى الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام ما صدر عن نقابة المعلمين اليوم الخميس، بأن يكون قد وقع أي تهديد من أحد ضباط الأمن العام العاملين في مركز أمن الهاشمية ظهر اليوم.

وأكد الناطق الاعلامي، في بيان مقتضب، أن عددا كبيرا من معلمي مدرسة الشهيد راشد الزيود يرافقهم مساعد مدير تربية الزرقاء الثانية حضروا الى المركز الأمني على إثر وقوع مشاجرة بين أحد معلمي المدرسة وأحد طلابها، وشكوى في ذات السياق من مدير المدرسة ومعلم آخر على والد وشقيق الطالب.

وتابع أنه ومع وجود عدد كبير من الأشخاص من غير أطراف الشكوى فقد تم الطلب منهم مغادرة المركز، وإبلاغهم أنه سيتم تكفيل الأطراف لحين توديعهم القضاء المختص، لكن أحد الأشخاص حال مغادرة المركز بدأ بالصراخ بأنه تم طردهم، ليتوجه إليهم رئيس المركز ويعود لإفهامهم طبيعة الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الشكوى، وتم تكفيل الأطراف ليصار لتوديعهم للقضاء.