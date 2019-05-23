طالب يعتدي على معلم بمدرسة الشهيد راشد الزيود

وطنا اليوم-عمان:اعتدى طالب، الخميس، على معلم بالضرب خلال أدائه واجبه في الغرفة الصفية، في مدرسة الشهيد راشد الزيود في لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء، وفق ما نشر موقع نقابة المعلمين على موقعه الالكتروني.

وقال معلمون في المدرسة إن الطالب كرر اعتداءه على نفس المعلم في ساحة المدرسة، مما دفع المعلمين في المدرسة إلى الاتصال بالأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراء المناسب، وعلى اثرها قام ولي أمر الطالب وشقيقه بالاعتداء لفظيا على المدرسة والمعلمين.

وأضاف المعلمون أنه تم نقل المعلم للمستشفى للعلاج، وحين توجه المعلمون المدرسة إلى متصرفية ومركز أمن لواء الهاشمية لتقديم شكوى بحق المعتدين قام ضابط في مركز أمن الهاشمية بالتهجم على المعلمين واعتدى عليهم لفظيا وطردهم من المركز وهدد بحجزهم جميعًا.

وأشار المعلمون إلى أنهم سيعلقون الدوام لحين إلقاء القبض على المعتدين، وتأمين أمن وحماية المدرسة والمعلمين.

من جانبها تابعة نقابة المعلمين الأردنيين حيثيات الحادثة وما زالت القضية مفتوحة حتى هذه اللحظة، التي أكدت على رفض كل أشكال الاعتداء على المعلمين والكوادر التدريسية، ومحملة الحكومة مسؤولية استمرار مسلسل الاعتداء على المعلمين بعدم تغليظ العقوبات وعدم إقرار قانون أمن وحماية المعلم.