وفاة وافد مصري بـ لدغة أفعى في الكرك

وطنا اليوم-عمان:توفي وافد مصري، الخميس، بلدغة أفعى سامة خلال زيارته لمنزل احد اقاربه في منطقة غور الصافي بمحافظة الكرك جنوبي المملكة.

وقال مصدر طبي: ان المتوفى يبلغ من العمر ٢٢ عام كان في زيارة لاحد اقاربه الذي يقيم باحد المزارع عندما فاجأته افعى سامه بلدغه في القدم حيث جرى نقله الى المستسفى الا انه وصل متوفيا .

وبين المصدر ان المدعي العام امر بتشريح الجثة في المركز الوطني للطب الشرعي حيث تبين ان سبب الوفاة يعود الى الاصابة بنزف دموي شديد نتيجة لدغة الافعى السامة.