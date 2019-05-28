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تاجر مخدرات و3 مروجي عملة مزيفة بقبضة الامن
وطنا اليوم-عمان: تمكنت كوادر قسم إدارة المخدرات في محافظة عجلون وبإسناد من كوادر مديرية شرطة عجلون من إلقاء القبض تاجر ومروج للمخدرات في منطقة عنجرة بحقه عدد من الطلبات وبحوزته كمية من المواد المخدرة .
كما تمكنت كوادر إدارة المكافحة وشرطة عجلون من القاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بتصريف عملة مزيفة على عدد من المحلات التجارية داخل المحافظة ، تم ضبط أوراق نقدية مزيفه بحوزتهم .
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