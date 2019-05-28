 وطنا نيوز -الأمن يضبط سائق دهس شخصا في عمان
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الأمن يضبط سائق دهس شخصا في عمان
التاريخ : 23-05-2019 09:44:16 المشاهدات: 1247

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر أمني إن شخص تعرض لحادث دهس، أدى إلى سقوطه أسفل النفق الدوار السابع بالعاصمة عمان، مساء الأربعاء.

وقال المصدر إن الحادث التي يتم تداوله على أنه انتحار شاب تحت جسر الدوار السابع، هو حادث دهس لشخص أدى إلى سقوطه أسفل النفق.

ولاحقا أعلن مصدر أمني وفاة الشخص وتم ضبط السائق، وبوشرت التحقيقات بالحادثة.

بدورها، عللت إدارة السير سبب الحادث لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل سائق المركبة.


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