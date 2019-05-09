اعتقال محامي الناشط أبو ردنية ..وارشيدات : :سيكون لنا موقف

وطنا اليوم-عمان:اعتقلت الأجهزة الأمنية المحامي فراس الروسان خلال توجهه الى سجن الجويدة لتوقيع وكالة بالدفاع من الناشط المعتقل نعيم أبو ردنية وكميل الزعبي.
واكد نقيب المحامين مازن ارشيدات انه تم احالة المحامي فراس الروسان الى وحدة الجرائم الالكترونية قبل قليل .
وقال ارشيدات ان نقابة المحامين قامت بارسال احد اعضاء المجلس لمعرفة حيثيات القضية وبناءً عليها ستتخذ الاجراء المناسب .
وكان شقيق الناشط السياسي المحامي فراس الروسان اكد انه تم توقيف شقيقه بسجن الجويدة منذ قليل دون معرفة الاسباب .
وقال شقيقه ان المحامي فراس الروسان ذهب لسجن الجويدة لاجراء معاملة لموكل له ليتفاجئ بالقاء القبض عليه بحجة انه مطلوب لدى التنفيذ القضائي .
واستهجن شقيقه من قرار توقيف المحامي فراس الروسان دون اي سبب ،معتبراً ان هذا التصرف لا مبرر منه سوى تكميم الافواه وتضييق الحريات .