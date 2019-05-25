الرئيسية | جرائم وحوادث اختفاء فتاة منذ أسبوعين في العاصمة .. وعائلتها تناشد

وطنا اليوم-عمان:اختفت فتاة منذ أكثر من أسبوعين، في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان، بعد خروجها من المنزل، وفق ما قالت عائلتها.

وقال شقيق الفتاة (دنيا، س)،:إ ن "شقيقته البالغة من العمر 19 عاماً خرجت من المنزل للذهاب إلى الدكان، وانتظرنا عودتها إلا أنها لم تعد حتى الآن".

وأضاف ان "الجهات الأمنية لم يتجابوا معنا في البداية، إلا أنه عندما طالت مدة غيابها تدخل البحث الجنائي الخاص بالأحداث، حيث تم تتبع كاميرات المراقبة المجاورة، إضافة إلى تتبع جهازها الخلوي، إلا أننا لم نتوصل لنتيجة".

وأشار شقيقها إلى أنها كانت في حالة جسدية ونفسية جيدة قبل اختفائها، فقد كانت تتحضر لتقديم امتحان التوجيهي من أجل رفع معدلها.

وناشدت العائلة كل من يحصل على معلومات تخص ابنتهم بالتواصل المباشر معهم على الرقم : 0797916736

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