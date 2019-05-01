ضبط مطلق النار على مولدات كهرباء في الكرك

وطنا اليوم-عمان:ألقت الأجهزه الأمنيه في مديرية شرطة الكرك فجر اليوم الأربعاء، على شخص مصنف خطير جدا وفقا لمصدر رسمي بالكرك.

وأشار المصدر إلى إن الأجهزة الامنية وبعد متابعات واسعة تمكنت من القاء القبض على الشخص وهو ومسجل بحقه طلبات قضائية عديده، ولديه سجل جرمي حافل.

وبين المصدر أنه وأثناء القاء القبض عليه وجدت بحوزته كمية من الأسلحة والذخائر، مؤكدا أن الشخص المعني قام مؤخرا بإطلاق العيارات النارية على محولات الكهرباء في بعض المناطق بالمحافظة.