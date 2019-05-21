القبض على سالبي موظف إحدى الشركات في عمان

وطنا اليوم-عمان:تمكن جهاز البحث الجنائي، الثلاثاء، من القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسلب مبلغ ١٢ ألف دينار من موظف إحدى الشركات التجارية في العاصمة.

وفي التفاصيل ، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنه وبتاريخ ٢٠١٩/٥/١٩ تقدم موظف إحدى الشركات التجارية في العاصمة بشكوى للعاملين في قسم بحث جنائي شمال عمان بتعرضه للسلب من قبل ثلاثة أشخاص وأخذ مبلغ ١٢ ألف دينار كان بحوزته تحت التهديد أثناء تواجده في منطقة عين غزال وأنهم لاذوا بعدها بالفرار بواسطة مركبة لا تحمل لوحات أرقام ، حيث بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص وإلقاء القبض عليهم وضبط المبلغ.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه ومن خلال متابعة التحقيق تم تحديد هوية أحد المتورطين ومكان تواجده داخل منزل في منطقة ضاحية الأقصى وجرت مداهمته أمس وأُلقي القبض عليه وبرفقته شخص آخر مطلوب تبين أنه من بين المتورطين بالقضية وضبط بحوزتهما مبلغ ٣١١٠ دنانير ، وبالتحقيق معهما اعترفا بسلب المبلغ بالاشتراك مع شخص ثالث من جنسية عربية حيث أُلقي القبض عليه ، والتحقيقات مستمرة.