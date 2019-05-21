إطفال الـ SOS بالعقبة : انقذنا يا ابو حسين

وطنا اليوم-عمان: اعتصم اطفال قرية sos العقبة على مدخل القرية رافعبن يافطات حملت عبارات استعطاف كتب (بكفي ضرب) (انقذونا).

وهتف اطفال القرية المعتصمون ارحل يا عمر في اشارة واضحة الى المطالبة برحيل مدير القرية بهتاقات متكررة اضطرت الامهات الى دفع الاطفال داخل القرية.

وقال اطفال في قرية sos فرع العقبة ان تعسفات ادارية من إدارة القرية دفعت بهم الى الاعتصام ورفع اصواتهم عاليا مطالبين بحمايتهم من اجراءات كان آخرها امس حرمانهم والامهات من استخدام باص القرية وسط اجواء حارة تجاوزت درجات الحرارة فيها 42 درجة مئوية.

وقال طلبة انهم يعانون معاملة صعبة من القرية، وتحدثوا لوسائل اعلام مختلقة في العقبة عن وقائع ونقاشات بينهم وبين مدير القرية ادت الى سجن اكثر من زميل.

فيما ناشد" نورس" القابع خلف القضبان مراجع الدولة الاردنية بالافراج عنه كونه سجن (ظلما) على حد قوله ووفقا لما نشره على صفحته الخاصة الفيس بوك

وأكد الاطفال صعوبة استمرار الحياة التي وصفوها بالقاسية مع استمرار الادارة الحالية قي موقعها .

وقال بعضهم انه يعيش حياة اقرب الى الرعب متخوفا من ان يزج به قي السجن او يوقف اداريا لاي تهمة مشيرا الى ما حصل مع بعض زملائه.



وقال مصدر موثوق في وزارة التنمية الاجتماعية ان الوزارة بصورة ما آلت اليه الاوضاع في قرية ال sos العقبة وانها تتابع ذلك عن كثب .

من جانبه اكد مدير عام قرى sos في الاردن محمد الشلالده انه في صورة واقع القرية في العقبة مؤكدا انه طلب من مدير القرية الحالي أن ياخذ اجازة حاليا.

واصاف الشلالدة انه سيلتقي امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الثلاثاء يتبع ذلك زيارة ميدانية الى قرية sos العقبة على رأس لجنة تحقيق للوقوف على كافة تفاصيل واقع القرية.

وتعهد الشلالدة بالانتصار الى الى اي طفل يقع عليه ضرر او ظلم.

من جانبه اكد مدير التنمية الاجتماعية في العقبة محمد الطورة انه شكل لجنة تحقق بعد اعتصام الاطفال فورا وقد اعد تقريرا بذلك لوزارة التنمية الاجتماعية.

واضاف الطورة ان الوزارة تعنى بجزئية الرعاية الاجتماعية داخل القرية وما يحتاجه الاطفال فيها في حين ان الشأن الاداري يترك للادارة العامة في قرى الـ sos.