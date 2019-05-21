اخماد حريق 1000 دونم أعشاب وأشجار مثمرة في اربد

وطنا اليوم-عمان:أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب اربد وبإسناد من مديريتي دفاع مدني عجلون و إنقاذ و إسناد الشمال عصر اليوم حريق شب في أعشاب جافة بلغت مساحته إلف دونم(1000) من ضمنها (8) دونمات محصول قمح في منطقة برقش / كفرابيل حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة علية , دون وقوع أية إصابات بالأرواح.

من جهة أخرى، أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق اربد حريق شب في إعشاب جافة وأشجار مثمرة قدرت مساحته ب (100) دونم بمنطقة سحم كفارات حيث تم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأشجار المجاورة للحريقوأهابت إدارة الإعلام بالمواطنين إلى تجنب إشعال النار في مناطق الإعشاب الجافة والأشجار الحرجية درءا لنشوب الحرائق وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الإعشاب .