الرئيسية | جرائم وحوادث إطلاق نار يقطع الكهرباء عن بلدة مؤتة

وطنا اليوم-عمان:ذكرت شركة توزيع الكهرباء أن مجهولين أطلقوا النار على محولي كهرباء في بلدة مؤتة بمحافظة الكرك ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من المشتركين.

وقال مدير كهرباء الكرك المهندس بكر الرواشدة ان المحولين تعرضا لإطلاق نار صباح اليوم الثلاثاء ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 550 مشتركا.

وأوضح الرواشدة انه تم إبلاغ محافظ الكرك والأجهزة الأمنية المختصة بالحادثة. مشيرا إلى أن كوادر الشركة تقوم بإصلاح الأعطال في المحولين بهدف إعادة التيار الكهربائي للمواطنين بأسرع وقت وسط هذه الظروف الجوية الحارة في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف الرواشدة إن هذه الحادثة باتت مقلقة، ما يتطلب تعاونا من الأهالي وعدم التستر على أي شخص يعتدي على الممتلكات العامة.

وقال إن المواطنين يتضررون بالدرجة الأولى والشركة أيضا تلحق بها خسائر كبيرة جراء هذه التصرفات، مؤكدا أن استبدال المحولات قد لا يتوافر في أي وقت ما يتطلب وقفة حقيقة من مختلف الجهات لوقف هذه الممارسات غير المسؤولة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر