الرئيسية | جرائم وحوادث ٢٠ سنة اشغال شاقة لتاجر مخدرات

وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة امن الدولة اليوم الاثنين حكما بالاشغال الشاقه لمدة عشرون سنه والغرامه الماليه عشرين الف دينار بحق متهم من تجارالمواد المخدرة والمتعاملين بها (الحبوب المخدرة " الكبتاجون" ).

وأصدرت المحكمة قرارهاخلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي المدني ناصر الصلاحين وعضوية الرائد القاضي العسكري فرحان المبيضين والنقيب القاضي العسكري هيثم الجبور

وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة وبحضور وكلاء الدفاع حيث جرمت المحكمة المتهم بجناية نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار.

وتتلخص وقائع هذه القضيه بما يلي حيث أن المتهم من المتعاملين بالمواد المخدرة ولرغبته بالحصول على المال بطريقة غير مشروعه فقد ساقه تفكيره الظال إلى التوجه إلى بلدة في الأراضي السورية والتقى هناك باحد تجار المواد المخدره ممن له علاقة بهم وشراء الحبوب المخدرة للاتجار بها في الاردن ومكث عدة ايام وبعد أن قام بتجهيز تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة داخل شوالات لغايات نقلها إلى الأراضي الاردنية وبعدها توجه المتهم إلى الحدود الاردنية السورية وتم اكتشاف أمره من قبل قوات حرس الحدود الاردنية حيث تم ضبطه وإلقاء القبض عليه وبحوزته الشوالات المحملة بحبوب الكبتاجون المخدرة، والتي بلغت 1400000 مليون وأربعمائة الف حبه علما أن القرار قابلا للتمييز بحكم القانون

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