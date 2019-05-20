|
وفاة شخص بتدهور مركبة في العاصمة
وطنا اليوم-عمان:صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت عصر اليوم مع حادث تدهور مركبة في منطقة شارع إل 100 قرب جسر الترخيص نتج عنه إصابة شخص اثر تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم .
وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الإسعاف قامت بنقل الإصابة إلى مستشفى التوتنجي الحكومي وعند الوصول أفاد الطبيب المناوب بانه متوفي .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|