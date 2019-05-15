 وطنا نيوز -حريق يلتهم 100 دونم من شعير المفرق
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حريق يلتهم 100 دونم من شعير المفرق
التاريخ : 20-05-2019 02:44:07 المشاهدات: 1327

وطنا اليوم-عمان:ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حريق شب في أعشاب جافة و محاصيل زراعية ( شعير ) في منطقة جابر .
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن طواقم الإطفاء عملت على إخماد الحريق و منع امتداده إلى المناطق المجاوره حيث قدرت مساحة الحريق بـ ( 100 ) دونم ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح .

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