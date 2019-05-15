حريق يلتهم 100 دونم من شعير المفرق

وطنا اليوم-عمان:ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حريق شب في أعشاب جافة و محاصيل زراعية ( شعير ) في منطقة جابر .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن طواقم الإطفاء عملت على إخماد الحريق و منع امتداده إلى المناطق المجاوره حيث قدرت مساحة الحريق بـ ( 100 ) دونم ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح .