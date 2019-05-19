 وطنا نيوز -بالصور...(5) اصابات بتصادم مركبة وشاحنة على الطريق الصحراوي بسبب تجاوز خاطئ
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بالصور...(5) اصابات بتصادم مركبة وشاحنة على الطريق الصحراوي بسبب تجاوز خاطئ
التاريخ : 19-05-2019 07:06:12 المشاهدات: 1489

وطنا اليوم ـ عمان

وقع حادث تصادم عصر اليوم ، بسبب ارتكاب سائق احدى المركبتين المشتركتين فيه لمخالفة التجاوز الخاطئ على الطريق الصحراوي باتجاه سواقة في محافظة الكرك، حيث اصطدمت مركبتين احداهما قاطرة ونصف مقطورة والأخرى مركبة خصوصية.
ونتج عن الحادث (5) اصابات مابين البسيطة والمتوسطة، وتم نقلها للمستشفى من قبل كوادر الدفاع المدني، فيما قامت لجنة من شعبة التحقيق المروري بتنظيم المخططات الكروكية اللازمة.



 

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