محكمة التمييز تصادق على اعدام أربعينية قتلت ابنة زوجها خنقا بشال

وطنا اليوم ـ عمان

صادقت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يتضن اعدام اربعينية شنقا حتى الموت قتلت ابنة زوجها بخنقها بواسطة شال، بالاشتراك مع شقيقها الحدث الذي لا يزال يحاكم أمام محكمة الاحداث.



وفي تفاصيل الجريمة التي تقشعر لها الابدان فان الفتاة تعيش مع والدها وزوجته المتهمة وإخوانها بعد طلاق والدتها، في احدى مناطق عمان الشرقية.



وكانت المتهمة عثرت على جهاز خلوي بحوزة المغدورة البالغة من العمر 20 عاما ووجدت عليه رسائل فأخبرت والدها .